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В Минске дали старт строительству футбольного стадиона и бассейна
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Торжественный старт. В Минске начали стройку двух больших спортивных сооружений, которые реализует китайская сторона. Церемония начала строительства прошла на стадионе «Динамо», сообщает телеканал «МИР 24»
По проекту Китай возведет для Беларуси Национальный футбольный стадион вместимостью более 30 тысяч человек, а также бассейн международного стандарта. Все за китайские деньги. Это своего рода подарок КНР за возможность реализовывать в Беларуси масштабные инвестиционные проекты.
На строительство стадиона и бассейна Китай потратит в целом 240 миллионов долларов. Объекты обещают сдать через три года. Эти спортивные комплексы смогут принимать международные соревнования, в том числе и олимпийские.
На строительство стадиона и бассейна Китай потратит в целом 240 миллионов долларов. Объекты обещают сдать через три года. Эти спортивные комплексы смогут принимать международные соревнования, в том числе и олимпийские.
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Строительство спортивных сооружений ведет китайская сторона. Это своего рода подарок КНР за возможность реализовывать в Беларуси масштабные инвестиционные...
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