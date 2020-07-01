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В Минске дали старт строительству футбольного стадиона и бассейна

01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торжественный старт. В Минске начали стройку двух больших спортивных сооружений, которые реализует китайская сторона. Церемония начала строительства прошла на стадионе «Динамо», сообщает телеканал «МИР 24»

По проекту Китай возведет для Беларуси Национальный футбольный стадион вместимостью более 30 тысяч человек, а также бассейн международного стандарта. Все за китайские деньги. Это своего рода подарок КНР за возможность реализовывать в Беларуси масштабные инвестиционные проекты.

«Мы ежегодно получаем 130 миллионов долларов технико-экономической помощи, которая идет на строительство общежитий, инфраструктуры. Теперь помощь пришла на строительство этих двух масштабных объектов олимпийского уровня. Это личная договоренность президента нашей страны, это фактически его личные проекты», – отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

На строительство стадиона и бассейна Китай потратит в целом 240 миллионов долларов. Объекты обещают сдать через три года. Эти спортивные комплексы смогут принимать международные соревнования, в том числе и олимпийские.

На строительство стадиона и бассейна Китай потратит в целом 240 миллионов долларов. Объекты обещают сдать через три года. Эти спортивные комплексы смогут принимать международные соревнования, в том числе и олимпийские.



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Теги: Минск
 
 
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