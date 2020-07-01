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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция обращает особое внимание на незаконные посевы наркотических средств За выращивание - штраф, за сбыт - срок. Милиция продолжает обращать особое внимание на незаконные посевы наркотических средств. Так, на Витебщине удалось установить...

За выращивание - штраф, за сбыт - срок. Милиция продолжает обращать особое внимание на незаконные посевы наркотических средств. Так, на Витебщине удалось установить и уничтожить сразу 2 плантации мака. В одном случае поле дикорастущего растения обнаружили оперативники из Полоцка в районе деревни Сушино. Здесь на территории примерно 5 гектаров находились почти тысяча растений массой более 100 килограммов. Еще более внушительной стала находка, которая ожидала правоохранителей из Лепеля.