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Милиция обращает особое внимание на незаконные посевы наркотических средств

01.07.2020 09:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

За выращивание - штраф, за сбыт - срок. Милиция продолжает обращать особое внимание на незаконные посевы наркотических средств. Так, на Витебщине удалось установить и уничтожить сразу 2 плантации мака. В одном случае поле дикорастущего растения обнаружили оперативники из Полоцка в районе деревни Сушино. Здесь на территории примерно 5 гектаров находились почти тысяча растений массой более 100 килограммов. Еще более внушительной стала находка, которая ожидала правоохранителей из Лепеля.

 
 
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За выращивание - штраф, за сбыт - срок. Милиция продолжает обращать особое внимание на незаконные посевы наркотических средств. Так, на Витебщине удалось установить...
 
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