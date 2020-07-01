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Готовы ли вы к ЦТ по математике? Тест
Источник материала: Tut.by
Уже сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование по математике. В честь этого мы предлагаем вам пройти тест из вопросов примерно того же порядка, что могут встретиться вам на ЦТ. А если вы давно уже прошли тестирование — просто проверьте свои силы и память. Причем три часа, как на обычном ЦТ, вам тратить не придется.
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