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Готовы ли вы к ЦТ по математике? Тест

01.07.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование по математике. В честь этого мы предлагаем вам пройти тест из вопросов примерно того же порядка, что могут встретиться вам на ЦТ. А если вы давно уже прошли тестирование — просто проверьте свои силы и память. Причем три часа, как на обычном ЦТ, вам тратить не придется.


Фото: Annie Spratt / Unsplash
 
 
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