ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Щетки из кактуса и имбирные кремы. 10 средств, которые приведут кожу в тонус

01.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях мы рассказывали про лучшие бронзаторы и упомянули, что перед тем, как их наносить (особенно те, что с сиянием), кожу нужно привести в тонус. Сегодня обсудим, как это сделать — с примерами домашних процедур и средств.

Конечно, ни один из упомянутых нами продуктов не работает в одиночку. Косметические средства не всесильны, и над состоянием кожи тела нужно упорно работать — в том числе правильно питаясь и занимаясь спортом.

Напоминаем, что все продукты из нашей подборки доступны для жителей Беларуси онлайн. В этот топ попали средства из двух сегментов (и мы постарались отметить ценовую категорию для каждого из них в тексте): бюджетного — до 35 рублей, и премиум — до 100 рублей за один продукт.

Сухой массаж

Можно долго спорить, чего в массажных щетках больше — эффективности или маркетинга, однако факт остается фактом: сухой массаж — реально рабочее средство. Во-первых, это отличный пилинг: в процессе массажа мы отшелушиваем мертвые клетки кожи, а значит, делаем ее более здоровой и визуально привлекательной. Во-вторых, сухой массаж ускоряет обменные процессы, улучшает тонус мышц и помогает организму работать над уничтожением жировых отложений. А еще для такой процедуры не нужно никаких дополнительных средств — только щетка.

Кстати о щетках: какую же выбрать? Лучше остановиться на варианте с натуральной щетиной — из кабана или кактуса (недорогие можно найти у Esthetic house, Ecotools и массы других марок). Да, они более жесткие, но несмотря на это, реже вызывают раздражение — конечно же, если на старте процедуры серьезных проблем с кожей нет.



Массаж проводится на чистой сухой коже: масла или кремы предварительно наносить не нужно. Массируем круговыми движениями снизу вверх по направлению часовой стрелки. Нажимать на щетку не стоит: так вы лишь травмируете кожу.

Сухой массаж — эффективная, но не безобидная процедура. Тем, у кого кожа чувствительная, склонная к раздражению и аллергическим реакциям, а также тем, у кого есть дерматологические заболевания в стадии обострения или варикозное расширение вен, массаж сухой щеткой противопоказан.

Пилинг

Скрабирование — деликатная альтернатива сухому массажу. Из минусов: скрабы быстро заканчиваются. Из плюсов: они приятно пахнут и практически не имеют противопоказаний. Исключение — дерматологические заболевания в стадии обострения (в этот период скрабы под запретом).

Как часто можно использовать скраб? Если это продукт на кремовой основе с небольшим количеством абразивных частиц — ежедневно. Более активные средства (к примеру, на основе сахара, соли, перемолотого кофе или фруктовых косточек) — 1−2 раза в неделю. Однако вне зависимости от мягкости продукта наносить его на кожу нужно строго до депиляции, чтобы не спровоцировать раздражение.

Одни из самых эффективных (и довольно бюджетных — на них часто бывают скидки) скрабов — у Geomar. Мы рекомендуем обратить внимание на ремоделирующий: в качестве абразива здесь выступают морская соль и кофейная пудра, а за смягчение отвечает аргановое масло. Также в составе есть экстракты зеленого кофе и паприки — компоненты, которые улучшают микроциркуляцию кожи. Подойдет продукт тем, у кожа нечувствительная.


Более дорогой, но вместе с тем и более деликатный скраб есть у марки Clarins. Exfoliating body scrub — это плотный крем с высоким содержанием мелких гранул (абразив — целлюлоза и пудра бамбука). В составе — масло ши для смягчения кожи, экстракт моринги для повышения тонуса и упругости, а также ментол для ускорения обменных процессов.


Обертывание

Конечно, обертывание лучше делать в салоне, но в период пандемии советовать этот вариант мы не готовы. Зато готовы порекомендовать пару средств, с которыми можно устроить спа на дому.

Но сначала пару слов про сами обертывания: у этой процедуры также есть противопоказания — те же, что и у двух предыдущих. В большей степени это касается именно термоактивных обертываний — охлаждающих или разогревающих. Однако в период обострения кожных заболеваний нельзя использовать и те, что не обладают термоэффектом.

Как провести процедуру обертывания в домашних условиях? Скрабируем кожу, наносим средство для обертывания на проблемные зоны, заматываем их пищевой пленкой и ложимся под плед на время, указанное на упаковке продукта. Поставьте таймер, чтобы не пропустить момент Х, иначе есть риск получить ожог.

Какие средства выбрать? Мы голосуем за бюджетные — шоколадные обертывания от Bielita и Markell. Оба содержат кофеин — компонент, который нивелирует отечность и ускоряет обменные процессы.







Увлажнение и питание

После массажа, пилинга и обертывания кожу нужно увлажнить и напитать. Здесь на помощь приходят масла, крем-баттеры, суфле и лосьоны — выбирайте ту текстуру, которая вам больше нравится.

Мы же голосуем за масла — в частности, за недорогое с арникой от Weleda и премиум-вариант с миндалем от L’Occitane.



Или за кремы, которые помогут закрепить эффект от предыдущих процедур, например имбирные от Mi&Ko (бюджетный вариант) и Origins (продукт подороже). Экстракт имбиря в составе этих средств также работает на улучшение кровообращения и возвращение тонуса коже.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Роналду теперь не один. Вот как Месси забил свой 700-й гол в карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика