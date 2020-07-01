Щетки из кактуса и имбирные кремы. 10 средств, которые приведут кожу в тонус

Источник материала: Tut.by

На днях мы рассказывали про лучшие бронзаторы и упомянули, что перед тем, как их наносить (особенно те, что с сиянием), кожу нужно привести в тонус. Сегодня обсудим, как это сделать — с примерами домашних процедур и средств.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

Конечно, ни один из упомянутых нами продуктов не работает в одиночку. Косметические средства не всесильны, и над состоянием кожи тела нужно упорно работать — в том числе правильно питаясь и занимаясь спортом.

Напоминаем, что все продукты из нашей подборки доступны для жителей Беларуси онлайн. В этот топ попали средства из двух сегментов (и мы постарались отметить ценовую категорию для каждого из них в тексте): бюджетного — до 35 рублей, и премиум — до 100 рублей за один продукт.

Сухой массаж

Можно долго спорить, чего в массажных щетках больше — эффективности или маркетинга, однако факт остается фактом: сухой массаж — реально рабочее средство. Во-первых, это отличный пилинг: в процессе массажа мы отшелушиваем мертвые клетки кожи, а значит, делаем ее более здоровой и визуально привлекательной. Во-вторых, сухой массаж ускоряет обменные процессы, улучшает тонус мышц и помогает организму работать над уничтожением жировых отложений. А еще для такой процедуры не нужно никаких дополнительных средств — только щетка.

Кстати о щетках: какую же выбрать? Лучше остановиться на варианте с натуральной щетиной — из кабана или кактуса (недорогие можно найти у Esthetic house, Ecotools и массы других марок). Да, они более жесткие, но несмотря на это, реже вызывают раздражение — конечно же, если на старте процедуры серьезных проблем с кожей нет.









Массаж проводится на чистой сухой коже: масла или кремы предварительно наносить не нужно. Массируем круговыми движениями снизу вверх по направлению часовой стрелки. Нажимать на щетку не стоит: так вы лишь травмируете кожу.

Сухой массаж — эффективная, но не безобидная процедура. Тем, у кого кожа чувствительная, склонная к раздражению и аллергическим реакциям, а также тем, у кого есть дерматологические заболевания в стадии обострения или варикозное расширение вен, массаж сухой щеткой противопоказан.

Пилинг

Скрабирование — деликатная альтернатива сухому массажу. Из минусов: скрабы быстро заканчиваются. Из плюсов: они приятно пахнут и практически не имеют противопоказаний. Исключение — дерматологические заболевания в стадии обострения (в этот период скрабы под запретом).

Как часто можно использовать скраб? Если это продукт на кремовой основе с небольшим количеством абразивных частиц — ежедневно. Более активные средства (к примеру, на основе сахара, соли, перемолотого кофе или фруктовых косточек) — 1−2 раза в неделю. Однако вне зависимости от мягкости продукта наносить его на кожу нужно строго до депиляции, чтобы не спровоцировать раздражение.

Одни из самых эффективных (и довольно бюджетных — на них часто бывают скидки) скрабов — у Geomar. Мы рекомендуем обратить внимание на ремоделирующий: в качестве абразива здесь выступают морская соль и кофейная пудра, а за смягчение отвечает аргановое масло. Также в составе есть экстракты зеленого кофе и паприки — компоненты, которые улучшают микроциркуляцию кожи. Подойдет продукт тем, у кожа нечувствительная.





Более дорогой, но вместе с тем и более деликатный скраб есть у марки Clarins. Exfoliating body scrub — это плотный крем с высоким содержанием мелких гранул (абразив — целлюлоза и пудра бамбука). В составе — масло ши для смягчения кожи, экстракт моринги для повышения тонуса и упругости, а также ментол для ускорения обменных процессов.





Обертывание

Конечно, обертывание лучше делать в салоне, но в период пандемии советовать этот вариант мы не готовы. Зато готовы порекомендовать пару средств, с которыми можно устроить спа на дому.

Но сначала пару слов про сами обертывания: у этой процедуры также есть противопоказания — те же, что и у двух предыдущих. В большей степени это касается именно термоактивных обертываний — охлаждающих или разогревающих. Однако в период обострения кожных заболеваний нельзя использовать и те, что не обладают термоэффектом.

Как провести процедуру обертывания в домашних условиях? Скрабируем кожу, наносим средство для обертывания на проблемные зоны, заматываем их пищевой пленкой и ложимся под плед на время, указанное на упаковке продукта. Поставьте таймер, чтобы не пропустить момент Х, иначе есть риск получить ожог.

Какие средства выбрать? Мы голосуем за бюджетные — шоколадные обертывания от Bielita и Markell. Оба содержат кофеин — компонент, который нивелирует отечность и ускоряет обменные процессы.













Увлажнение и питание

После массажа, пилинга и обертывания кожу нужно увлажнить и напитать. Здесь на помощь приходят масла, крем-баттеры, суфле и лосьоны — выбирайте ту текстуру, которая вам больше нравится.

Мы же голосуем за масла — в частности, за недорогое с арникой от Weleda и премиум-вариант с миндалем от L’Occitane.









Или за кремы, которые помогут закрепить эффект от предыдущих процедур, например имбирные от Mi&Ko (бюджетный вариант) и Origins (продукт подороже). Экстракт имбиря в составе этих средств также работает на улучшение кровообращения и возвращение тонуса коже.







