Как получить красивый загар и закрепить его? Рассказывает косметолог

Источник материала: ОНТ

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала «РИА Новости» , как получить золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий загар.

В этом поможет всего один стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю.

Кроме того, летом не стоит утяжелять питание жирными блюдами.

А врач-дерматовенеролог Елена Жуковская рекомендует делать маски из натуральных фруктов – малины, клубники, авокадо - для сияющей кожи лица и румяного цвета.

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