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Как получить красивый загар и закрепить его? Рассказывает косметолог
Источник материала: ОНТ
Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала
В этом поможет всего один стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю.
Кроме того, летом не стоит утяжелять питание жирными блюдами.
А врач-дерматовенеролог Елена Жуковская рекомендует делать маски из натуральных фруктов – малины, клубники, авокадо - для сияющей кожи лица и румяного цвета.
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Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала «РИА Новости», как получить золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий...
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