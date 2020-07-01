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Как получить красивый загар и закрепить его? Рассказывает косметолог

01.07.2020 09:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как получить красивый загар и закрепить его? Рассказывает косметолог

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала «РИА Новости», как получить золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий загар.

В этом поможет всего один стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю.

Кроме того, летом не стоит утяжелять питание жирными блюдами. 

А врач-дерматовенеролог Елена Жуковская рекомендует делать маски из натуральных фруктов – малины, клубники, авокадо - для сияющей кожи лица и румяного цвета.

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Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала «РИА Новости», как получить золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий...
 
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