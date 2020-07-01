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До 7,75% снижается ставка рефинансирования с 1 июля
Источник материала: ОНТ
С 1 июля с 8% до 7,75% годовых снижается ставка рефинансирования, с 9% до 8,75% годовых – ставка по кредиту овернайт, с 7% до 6,75% годовых - ставка по депозиту овернайт. Такие решения были приняты правлением Национального банка 22 июня по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике,
Сильнее, чем прогнозировалось, проявляется влияние дезинфляционных факторов. Инфляционные процессы в странах - торговых партнерах Беларуси замедляются более быстрыми темпами. Поэтому свои ключевые ставки активно снижают зарубежные центральные банки.
Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики.
Фото: БЕЛТА
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С 1 июля с 8% до 7,75% годовых снижается ставка рефинансирования, с 9% до 8,75% годовых – ставка по кредиту овернайт, с 7% до 6,75% годовых - ставка по депозиту овернайт. Такие...
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