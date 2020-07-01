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До 7,75% снижается ставка рефинансирования с 1 июля

01.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До 7,75% снижается ставка рефинансирования с 1 июля

С 1 июля с 8% до 7,75% годовых снижается ставка рефинансирования, с 9% до 8,75% годовых – ставка по кредиту овернайт, с 7% до 6,75% годовых - ставка по депозиту овернайт. Такие решения были приняты правлением Национального банка 22 июня по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Сильнее, чем прогнозировалось, проявляется влияние дезинфляционных факторов. Инфляционные процессы в странах - торговых партнерах Беларуси замедляются более быстрыми темпами. Поэтому свои ключевые ставки активно снижают зарубежные центральные банки.

Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. 

Фото: БЕЛТА

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С 1 июля с 8% до 7,75% годовых снижается ставка рефинансирования, с 9% до 8,75% годовых – ставка по кредиту овернайт, с 7% до 6,75% годовых - ставка по депозиту овернайт. Такие...
 
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