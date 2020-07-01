4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Сергей Витальевич Сороков.
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Прямую телефонную линию проведет Сергей Сороков
01.07.2020 18:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Сергей Витальевич Сороков.
(Visited 5 times, 5 visits today)
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4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
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