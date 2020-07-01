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Кобринчанам предлагают поискать редкого хомяка. Первым 10-ти нашедшим выплатят по Br200

01.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” просит сообщать о местах обитания диких хомяков в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Хомяки когда-то водились в Кобринском, Брестском, Каменецком, Пружанском, Березовском, Барановичском, Добрушском и Гомельском районах. Они делают свои норы в сельскохозяйственных угодьях на границе полей, по обочинам дорог, могут селиться в садах и на огородах. Норы у хомяков крупные, у входа диаметром около 10 см выброшено много земли. Похожие норы бывают и у крыс. Случается, что хомяки в процессе копания нор попадают в подвалы. АПБ просит в этом случае звонить или писать специалистам организации.

Кобринчанам предлагают поискать редкого хомяка. Первым 10-ти нашедшим выплатят по Br200

“В советское время обыкновенного хомяка массово уничтожали как вредителя полей. В итоге численность сократилась настолько, что в 2005 году вид был включен в национальную Красную книгу. О состоянии популяции в Беларуси уже лет 10 ничего не известно. Уже второй год мы безуспешно ищем диких хомяков в Беларуси. Возможно, вид исчез. В связи с этим АПБ просит помочь в поисках”, – сказали в АПБ.

Дикие хомяки гораздо крупнее сирийских и джунгарских хомячков. Они размером с ондатру: длина тела – до 35 см, масса – в среднем 300 г. Окраска очень характерная: верх тела рыжевато-бурый, брюшко черное. Они размножаются дважды: весной и летом. На зиму впадают в спячку. Хомяка трудно увидеть днем, так как это скрытный грызун, активный в сумерках и ведущий одиночный образ жизни.


Кобринчанам предлагают поискать редкого хомяка. Первым 10-ти нашедшим выплатят по Br200

Сообщить о месте обитания хомяка можно на электронную почту levy@ptushki.org в письме с темой “Хомяк”. Оно должно содержать фото хомяка или обнаруженной норы, у которой для масштаба нужно поместить предмет вроде мобильного телефона. Также в письмо нужно включить описание местности, пояснение, по каким признакам сделан вывод, что это именно хомяк (его нора), и номер телефона для связи. Специалисты АПБ выедут на место и установят автоматическую камеру, чтобы сфотографировать хозяина норы. Первым десяти нашедшим жилую нору этого грызуна (при условии, что хомяк не пострадал) будет выплачено вознаграждение в Br200.

Кобринчанам предлагают поискать редкого хомяка. Первым 10-ти нашедшим выплатят по Br200

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Кобринчанам предлагают поискать редкого хомяка. Первым 10-ти нашедшим выплатят по Br200
 
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