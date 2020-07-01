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Певица Sia стала бабушкой

01.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летняя австралийская певица Sia призналась на шоу Zane Lowe’s Apple Music, что стала бабушкой: у одного из ее приемных сыновей (в прошлом году знаменитость усыновила двух 18-летних темнокожих подростков) родились двое малышей, передает spletnik.

— У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто «милочка», по примеру Крис Дженнер, — сказала Sia.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SIA (@siamusic) 4 Дек 2017 в 10:10 PST

Год назад певица усыновила двух юношей, которые, по ее словам, за свои 18 лет «побывали в 18 разных местах». Оба ее сына проходят программы, помогающие им справиться с прошлыми травмами. Один из них делает успехи и уже готов прекратить терапию, а вот за младшего сына она все еще переживает.

— Я молюсь, чтобы он справился, потому что мне для избавления от последствий собственных травм потребовалось много времени. С травмой можно справиться, когда у тебя спокойная и безопасная жизнь. Так что я просто стараюсь сделать для детей все, что в моих силах, — рассказала певица.

 
 
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Через год после усыновления двух подростков.
 
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