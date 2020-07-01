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Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

График встреч с населением у председателя Вороновского районного Совета депутатов Елены Ганевич заметно уплотняется в теплое время года. Летом с жителями маленьких деревень, где нет помещений для проведения сходов, можно общаться прямо на улице. В нынешнем году такой формат встреч наиболее приемлемый. Да и в них есть несомненный плюс — непринужденная обстановка располагает к доверительному диалогу. Глава депутатского корпуса выезжает практически ежедневно в разные сельсоветы. В одну из поездок вместе с ней отправились корреспонденты районки.

— Посидите с нами, — любезно зазывают гостей на лавочку жительницы д. Соколы. Вместе с Е.Я. Ганевич приехала председатель Бастунского сельсовета Светлана Немеро. Вниманию сельчане рады, с юмором рассказывают о стариковском житье-бытье. Да, сегодня много тревожных новостей узнают они из телепрограмм, от детей и родственников. Но в глубинке свой уклад жизни и отношение к реалиям времени. Заметно стареют и  пустеют деревни, где когда-то кипела жизнь, разрушается их инфраструктура, из-за климата стали мельчать колодцы. Все это заботит сельчан куда больше, чем пандемия опасного вируса. Потому и говорят о своем, о наболевшем.


Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

Пока к месту встречи подходят жители, с местными новостями знакомит староста деревни Кристина Рыхлевич. От нее депутаты узнали, что в Соколы повадились лисы. Для людских курятников это бедствие. А причиной местные считают «одичавший» пруд деревни, ведь в непроходимых зарослях что угодно заведется. В Соколах в большинстве проживают пенсионеры. Но деревня производит приятное впечатление аккуратными фасадами домов, ухоженными дворами с цветниками. Присматривают за строениями и «сезонные» хозяева. 


Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

Но поддержание порядка в деревне все сложнее дается пожилым жителям — косить некому. Трава на участках растет быстро, разве доездятся дети и внуки? Люди готовы даже платить за регулярный покос. Пока беседуем, подъезжает автолавка. Елена Яновна интересуется у продавца исправностью холодильного оборудования и ассортиментом товаров. К автомагазину подходит молодая женщина. Из разговора узнаем, что они с мужем из Лиды, в прошлом году купили здесь дом, недавно закончили ремонт в нем. Весной хотят посадить огород на своем участке. Но земля не возделывалась несколько лет, без специальной техники не обойтись. Получив от представителей власти некоторые разъяснения и нужные контакты, женщина осталась довольна тем, что так кстати пришла за покупками.


Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

У жителей д. Микянцы нареканий на торговое обслуживание и автобусное сообщение не было.  Посетовали собравшиеся на некоторых склочных односельчан, расположение пункта сбора молока. К нему жителям соседних Ловцун приходится везти по 25-30 литров за три километра.


Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

Встретились депутаты и с жителями д. Болотники. У маленькой деревушки с одной улицей  интересный статус. Территориально она относится к Бастунскому сельсовету,  сельхозугодья — КСУП э/б «Погородно», а арендное жилье — имущество КСУП э/б «Октябрь». Лет десять уже не работает близлежащая ферма, постепенно пришли в негодность водоразборные колонки. На все Болотники теперь два действующих колодца. Они — источники питьевой воды, а для других хозяйственных нужд люди «ловят» дождевую с крыш. В прошлом году местные жители писали коллективное обращение в сельсовет, чтобы прогрейдировали улицу. А теперь люди обеспокоены тем, что сельскохозяйственная техника быстро испортит покрытие. Лучше б она двигалась по объездным путям. И еще участники встречи попросили организовать автобусное сообщение через деревню хотя бы дважды в месяц, так как до остановочного пункта на трассе путь неблизкий для пожилых людей. А также установить стоимость проезда до него, чтоб не переплачивать за билет. По поводу изменившейся кратности доставки газовых баллонов депутат проинформировала людей о возможности приобретения запасного. Подробней об этой услуге потребители могут узнать, позвонив диспетчеру Вороновского района газоснабжения. В свой актив Елена Яновна записала еще одну просьбу от молодой мамы  — организовать подвоз ребенка-инвалида в Вороновский ЦКРОиР. Представители власти предложили сельчанам избрать старосту деревни, чтобы легче было решать возникающие вопросы. Женское большинство Болотников доверило эту общественную нагрузку Тадеушу Шимконису.  «Спасибо, что не забываете, приезжайте к нам еще!» —  прощались в деревнях с инициаторами встреч. После них у народных избранников всегда есть  основания для депутатских запросов в организации.


Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует
Сельские жители рассказали председателю Вороновского районного Совета депутатов , что их волнует

Разве по-другому узнать, что людей волнует? Пообщаешься с ними, выслушаешь, проникнешься их повседневными заботами, а другой раз их оптимизмом подпитаешься. Лично я к жителям глубинки испытываю особое уважение. За их нелегкий труд на земле, которому отдано много сил. Радует, что руководители служб идут навстречу в рассмотрении вопросов и помогают. Каждое решенное в пользу людей обращение приносит мне моральное удовлетворение, — подвела итог дня Елена Ганевич.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Новости
 
 
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График встреч с населением у председателя Вороновского районного Совета депутатов Елены Ганевич заметно уплотняется в теплое время года. Летом с жителями...
 
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