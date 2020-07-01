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Шествие, открытие фонтана и фейерверк. Какие торжества пройдут в День Независимости в Минске

01.07.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Темы 75-летия Великой Победы, а также достижений Беларуси в суверенной истории – лейтмотив предстоящего Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране сейчас продолжается подготовка к главному государственному празднику. По традиции самые масштабные торжества 3 июля пройдут в Минске. Они начнутся с патриотического шествия «Беларусь помнит» по проспекту Независимости до площади Победы, которая накануне исторической даты пережила масштабную реконструкцию. Здесь по традиции к Вечному огню лягут цветы.

Шествие, открытие фонтана и фейерверк. Какие торжества пройдут в День Независимости в Минске

В полдень у Дворца спорта развернется выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Помимо шопинга и интерактива, минчане и гости столицы смогут подкрепиться – здесь организуют зону фудкорта. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно. В девять вечера у стелы «Минск – город-герой» состоится праздничный гала-концерт.

Шествие, открытие фонтана и фейерверк. Какие торжества пройдут в День Независимости в Минске

Ну а гвоздем вечерней программы станет торжественное открытие светомузыкального фонтана на набережной Свислочи в столичном парке имени Янки Купалы. Световое шоу продлится три часа и завершится в 23:00. Тогда же небо Минска раскрасит праздничный фейерверк.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Темы 75-летия Великой Победы, а также достижений Беларуси в суверенной истории – лейтмотив предстоящего Дня Независимости, сообщили в программе...
 
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