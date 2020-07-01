Истребитель F-16CM ВВС США разбился на базе в США

Источник материала: Tut.by

Истребитель F-16CM ВВС США разбился в районе авиабазы Шоу, в штате Южная Каролина. Об этом говорится на странице авиабазы в Facebook.

«F-16CM Fighting Falcon ВВС США, приписанный к 20-му истребительному полку на авиабазе Шоу, потерпел крушение примерно в 23.30 вчера 30 июня 2020 года, здесь, на базе. Во время аварии самолет проходил обычную учебную миссию с одним пилотом на борту, — говорится в сообщении. — На месте происшествия находятся спасатели базы Шоу. Причина катастрофы, а также состояние пилота в настоящее время неизвестны.

Как только дополнительные детали станут доступны, информация будет предоставлена».