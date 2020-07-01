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Бабарико воюет за свободу, Цепкало – за подписи. Самое важное о выборах в Беларуси к 1 июля

01.07.2020 10:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Главное событие последних дней – ЦИК рассказал об одобренных подписях, сданных претендентами на президентское кресло. И это какая-то фантастика. Так, из гонки уже сейчас лихо исключили Валерия Цепкало – из 200 тысяч подписей в его пользу действительными сочли лишь чуть больше 75 тысяч. Этого лишком мало, чтобы попасть в бюллетень, но штаб Цепкало пообещал, что обжалует отбраковку своих подписей. Виктор Бабарико, напротив, продолжит бороться за президентство. Правда, из 365 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом комиссии оставили примерно 165 тысяч: к ним ни у кого не возникло вопросов.

И тут начинается магия. Анна Канопацкая говорила, что передала в комиссии 110 тысяч подписей. ЦИК же объявил, что после всех проверок у нее осталось 146 588 засчитанных подписей. Сергей Черечень направил в комиссии 106 тысяч подписей. В ЦИКе сказали, что после проверок их стало 143 109. Более того, если всмотреться в отчет ЦИК, выяснится, что в Минске за Канопацкую подписались 126 262 человека. Для сравнения: Бабарико в Минске оставили 63 721 голос. И это с учетом того, что в самых крупных районах, Фрунзенском и Московском, всего его подписи вообще принимать отказались.

Избирательная комиссия уверяет, что несостыковки в количестве подписей – это невозможно, а Анна Канопацкая оперативно объяснила, что на самом деле сдала больше, чем 110 тысяч подписей. Просто раньше, когда она утверждала обратное, ее неправильно поняли. Пресс-секретарь Сергея Черечня подтвердил, подписей принесли меньше, чем насчитал ЦИК, и посоветовал задавать вопросы не штабу, а Избиркому. Как над всей этой ситуацией хохочут соцсети, смотрите вот здесь.

Идем дальше. Помните, мы сообщали, как клиенты Белгазпромбанка после следственных действий вновь получили доступ к ячейкам, заглянули в них – и стали жаловаться: мол, ячейки вскрыли без их присутствия, и оттуда пропало содержимое? Журналисты разыскал одну такую клиентку и побеседовали с ней. Женщина (между прочим, иностранка: гражданка Украины) настаивает, что из ее ячейки исчезли свыше 170 тысяч долларов. Она уже обратилась в милицию и, если потребуется, пойдет в Генпрокуратуру или даже международные организации. «Это не то что преступление, это воровство на уровне государства», – возмущается она.

Игоря Лосика, автора одного из самых популярных телеграм-каналов Беларуси – «Беларусь головного мозга» – признали политическим заключенным. Лосика задержали 25 июня. У него дома устроили обыск. Позже жена Игоря поделилась, что на ее мужа завели уголовное дело по статье 342 УК РБ (о организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок). Недавно блогера перевели из Центра изоляции правонарушителей с Окрестина в СИЗО-1 на Володарского. Правозащитники требуют его немедленного освобождения.

Суд рассмотрел и отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу. Поскольку заседание велось в закрытом режиме и с адвоката взята подписка о неразглашении данных, то мотивы судебного постановления адвокат озвучить отказался. При этом юрист отметил, что со стороны защиты представлен значительный объем аргументов в поддержку жалобы. «Постановление суда по жалобе Виктора Бабарико сторона защиты намерена обжаловать в Минском городском суде», – обратил внимание представляющий интересы Бабарико адвокат Дмитрий Лаевский.

Кто ещё в президентской гонке

С нами шестеро участников, это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже пять претендентов на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. А именно: Бабарико, Канопацкая, Тихановская, Дмитриев, Черечень. От Лукашенко ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Читайте по теме: Десятки тысяч подписей за Бабарико не приняты. Что происходит? Вот свежее интервью с его штабом

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
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