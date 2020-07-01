Безопасные каникулы

Сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД продолжают вести профилактическую работу среди молодежи. В летний период без внимания правоохранителей не остаются и школьники в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Так, инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова на базе Курковской школы провела очередную акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В начале мероприятия инспектор побеседовала с учащимися на тему правильного и безопасного поведения на дороге, а затем более подробно рассказала о важности световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, о том, что безопасность пешего участника зависит от того, насколько он будет заметен на дороге.

Ярким аккордом встречи стала викторина по ПДД, которую инспектор провела в игровой форме.

— Профилактические мероприятия, проведенные в игровой форме, хорошо усваиваются детьми, — отметила Ирина Стрельцова. — Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за тем, чтобы их дети носили свотовозвращающие элементы на верхней одежде и рюкзаках, а также соблюдали ПДД.

В завершение встречи всех участников ждали приятные сюрпризы и награды. Сотрудники Госавтоинспекции вручили юным участникам дорожного движения полезные подарки, которые помогут сделать путешествие не только безопасным, но и полезным.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







