Вечером 26 июня в Смолевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании скирды соломы, расположенной на сельскохозяйственном поле вблизи деревни Гончаровка Заболотского сельсовета.

– В результате пожара уничтожено 178,8 тонн соломы. Материальный ущерб устанавливается, – сообщили в Смолевичском РОЧС.

Рассматриваемые версии возникновения пожара – поджог и неосторожное обращение с огнем. Проверку по факту пожара проводит Смолевичский РОВД.

Наказание и ответственность за порчу имущества, осуществленную при умышленном поджоге, предусматривает статья 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». К ответу за подобное деяние может быть привлечен гражданин, достигший 14 лет (части 2 и 3 статьи 218), для первой части – 16 лет.

Ответственность за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности предусматривает статья 219 УК РБ. К ответу может быть привлечен гражданин, достигший 16 лет.

Уважаемые граждане, шутить с огнем опасно: вы рискуете навредить не только своему или чужому имуществу, но и собственной жизни.

Телефон службы спасения 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичский РОЧС.