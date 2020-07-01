Мониторинги по проверке заброшенных строений

Нередко заброшенные или недостроенные дома, строения притягивают к себе как людей без определенного места жительства, так и детей, молодежь. На прошлой неделе работники прокуратуры Смолевичского района и районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели рейдовые мероприятия по проверке неэксплуатируемых строений.

Во время таких мероприятий дается оценка уровня ограничения доступа в заброшенные здания лиц без определенного места жительства и злоупотребляющих спиртными напитками, пресекаются нарушения требований пожарной безопасности.

– Мы уделяем пристальное внимание бросовым и пустующим строениям, где не ограничен доступ посторонних лиц, – пояснили участники рейда. – Ведь зачастую такие строения используются под ночлежки и места распития спиртных напитков, нередко становятся источниками пожара из-за огромного скопления легковоспламеняющихся предметов: бумаги, матрасов и прочего мусора.

Не будьте равнодушны и обращайте внимание на не эксплуатируемые здания, расположенные рядом с вашим домом – это поможет вам защитить не только свое имущество, но и жизнь.

О случаях использования бросовых и пустующих зданий просим вас сообщать по телефонам «101», «102» или «112».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичский РОЧС.







