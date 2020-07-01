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Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай

01.07.2020 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Евросоюз открывает границы с четырнадцатью странами. Среди них – Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сербия и Тунис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай

Пятнадцатым государством в этом списке может стать Китай. Границы Шенгенской зоны откроют для Поднебесной при условии взаимных действий для граждан ЕС с китайской стороны. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай

Таиланд возобновляет 1 июля международные авиарейсы. Вместе с началом пятого этапа ослабления карантина на территорию страны разрешили въехать отдельным категориям иностранцев. В их числе владельцы рабочих виз и вида на жительство, а также студенты.

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Новости мира. Евросоюз открывает границы с четырнадцатью странами. Среди них – Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сербия и Тунис, сообщили в программе Новости «24...
 
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