5 продуктов, которые нельзя исключать даже не диете

Источник материала: ОНТ

Сидите на строгой диете? Как бы вы себя не ограничивали, ни в коем случае не отказывайтесь от полезных жиров. Вы будете удивлены, но с ними можно похудеть в два раза быстрее.

1. Лосось

Нежирный белок в сочетании с мононенасыщенным жиром является идеальным сочетанием для борьбы с воспалительным процессом в организме, а также с хроническими заболеваниями. Для поддержания организма в тонусе достаточно употреблять одну или две порции сыра ежедневно.

2. Сыр

Регулярное употребление нескольких порций сыра в день в два раза снижает риск возникновения инсульта и инфаркта. Отдавать предпочтение стоит молочным сортам без добавления растительных жиров.

3. Оливковое масло

Именно данный вид масла является самым главным ингредиентом в средиземноморской кухне. Оно стало знаменито из-за своего свойства сохранять здоровье и повышать шансы на долголетие. Однако стоит помнить, что полезные свойства оливковое масло полностью утрачивает при его нагревании.

4. Греческий йогурт

Греческий йогурт является отличным источником белка, кальция и ненасыщенных жиров.

5. Тёмный шоколад

Чёрный шоколад является самым идеальным десертом. Также он помогает бороться со стрессом, преждевременным старением и прочим. К тому же эта сладость содержит большое количество полезных жиров. Отдавайте предпочтение шоколаду с высоким содержанием какао и низким - сахара.

фото: freepik.com

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