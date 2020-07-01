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5 продуктов, которые нельзя исключать даже не диете

01.07.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 продуктов, которые нельзя исключать даже не диете

Сидите на строгой диете? Как бы вы себя не ограничивали, ни в коем случае не отказывайтесь от полезных жиров. Вы будете удивлены, но с ними можно похудеть в два раза быстрее.

1. Лосось

Нежирный белок в сочетании с мононенасыщенным жиром является идеальным сочетанием для борьбы с воспалительным процессом в организме, а также с хроническими заболеваниями. Для поддержания организма в тонусе достаточно употреблять одну или две порции сыра ежедневно. 

2. Сыр 

Регулярное употребление нескольких порций сыра в день в два раза снижает риск возникновения инсульта и инфаркта. Отдавать предпочтение стоит молочным сортам без добавления растительных жиров. 

3. Оливковое масло

Именно данный вид масла является самым главным ингредиентом в средиземноморской кухне. Оно стало знаменито из-за своего свойства сохранять здоровье и повышать шансы на долголетие. Однако стоит помнить, что полезные свойства оливковое масло полностью утрачивает при его нагревании.

4. Греческий йогурт

Греческий йогурт является отличным источником белка, кальция и ненасыщенных жиров. 

5. Тёмный шоколад

Чёрный шоколад является самым идеальным десертом. Также он помогает бороться со стрессом, преждевременным старением и прочим. К тому же эта сладость содержит большое количество полезных жиров. Отдавайте предпочтение шоколаду с высоким содержанием какао и низким - сахара. 

фото: freepik.com

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Сидите на строгой диете? Как бы вы себя не ограничивали, ни в коем случае не отказывайтесь от полезных жиров. Вы будете удивлены, но с ними можно похудеть в два раза...
 
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