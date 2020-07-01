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5 самых модных платьев этого лета

01.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 самых модных платьев этого лета

Если так случилось, что у вас до сих пор не получилось найти платье своей мечты, в котором вы проведёте оставшееся лето 2020, то наша подборка модных платьев 2020 для вас. Мы объединили главные тренды сезона, благодаря которым вам будет легче сделать выбор.

1. Платья с пышными рукавами

Пышные рукава — самый главный тренд лета 2020. Не стоит бояться превратиться в "девочку-фею". Сочетая его с более контрастными по стилю вещами, например с грубыми кроссовками, можно избежать излишней приторности образа.

2. Длинные и объёмные платья

В обиходе их обычно называют платьями-палатками. Ведь они на самом деле напоминают палатку, которая плавно расширяется ближе к полу. Эти платья очень свободные, но при этом не менее сексуальные, чем обтягивающие. Дело в том, что в таких платьях девушка смотрится ещё более хрупкой, чем она есть на самом деле.  

3. Белые платья

Лето - самое время, чтобы забыть о маленьких чёрных платьях. Тем более что белые платья, на сегодняшний день - самый настоящий тренд. В особенности следует обратить внимание на ретро-модели.  

4. Платья "для пикника"

Наряды прекрасных селянок не собираются уходить из моды. И 2020 год не стал исключением. В тренде любой цветочный принт - как мелкий, так и более крупный. 

5. Платья с вырезами

В 2020 году чем больше открытого тела, тем лучше. К тому же это очень удобно в жаркую погоду. 

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Если так случилось, что у вас до сих пор не получилось найти платье своей мечты, в котором вы проведёте оставшееся лето 2020, то наша подборка модных платьев 2020 для...
 
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