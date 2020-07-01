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Оплатить за пользование постельным бельем в поездах теперь можно на сайте БЖД

01.07.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оплатить за пользование постельным бельем в поездах теперь можно на сайте БЖД

Белорусская железная дорога добавила возможность оплатить пользование постельным бельем в разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте при покупке билета, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Услуга предоставляется при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах «СВ» поездов межрегиональных линий.

При покупке электронных билетов в разделе «Данные пассажиров» нужно поставить галочку в соответствующем поле – так можно оплатить пользование постельным бельем. Цена услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплате поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников – после проверки проездных документов они выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам.

Также опция доступна в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Фото: БЕЛТА

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Белорусская железная дорога добавила возможность оплатить пользование постельным бельем в разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте при покупке...
 
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