«Я участвую в кампании»: Цепкало ответил на острые вопросы о «плохих» подписях и снятии с выборов

Источник материала: KYKY

Валерий Цепкало провел пресс-конференцию на тему подписей в его пользу, которые отказывались принимать пачками, в результате чего экс-главу ПВТ не станут регистрировать кандидатом в президенты. Приводим главные тезисы стрима.

Компанда Валерия Цепкало, по его словам, собрала 212 тысяч подписей за его выдвижение, в комиссии же сдала 160 тысяч. Каждый подписной лист аккуратно выверили проверкой в три этапа: на областном уровне, на уровне штаба и через ревизионную комиссию. Из 160 тысяч подписей избиркомы не признали больше половины. При этом наблюдались весьма странные явления. Например, в Гродно.

Там подписи на постоянной основе собирал один человек. Причем на единственной точке и за одним столом. Так как в Гродно всего два района (Ленинский и Октябрьский), то человек вел учет отдельно по районам, складывая документы в две разные стопки. А во время отбраковки подписей избиркомами выяснилось, что в Октябрьском районе города процент брака составил 1,8%, а в Ленинском – сразу 16%. Штаб Цепкало удивлен и считает, что подсчет подписей велся некорректно. Теперь команда экс-главы ПВТ подготовила обрщения в комиссии об актах отбраковки подписей – она хочет опросить людей, чьи подписи не учли.

Цепкало не исключил, что, если юридический процесс завершится провалом, он объединится с кем-либо из других потенциальных кандидатов. Но с кем – говорить отказался. «Мы участвуем в кампании самостоятельно, пока не вынесут окончательное решение [о снятии Валерия Цепкало с выборов]», – пояснил политик.

Что касается обвинений в его адрес от турецкого бизнесмена Седата Игдеджи, жалобы в Генпрокуратуру и проверки МВД, Цепкало сказал: «Я ничего не могу комментировать, потому что то, что там… Я честно вам скажу, я даже не читал. Я посмотрел по диагонали и я просто понял, что там был такой бред, как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул. Вот такое у меня создалось впечатление».

Обложка: TUT.by.