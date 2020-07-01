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Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

01.07.2020 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.

Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама сломалась – что делать?

Александр Костюкевич, юрист:
Если падает дерево на человека или на автомобиль, надо разобраться – было ли дерево в аварийном состоянии. Тогда виновна организация, в чьем ведомстве находится это дерево. Если же будет установлено, что дерево полностью здоровое и был очень резкий ветер или попадание молнии – это уже будет действие непреодолимой силы. В данном случае, если вы в добровольном порядке застрахованы не будете, то не будет возмещено.

Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?
Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?

Если поврежден велосипед при погодных катаклизмах, например, сорвавшейся крышей с остановки – как быть?

Александр Костюкевич:
Должна быть произведена экспертиза, что это: действие непреодолимой силы либо конструктивное нарушение при остановке. Организация, которой принадлежит эта остановка, будет отвечать.

Люди в материале: Александр Костюкевич

 
 
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич. От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама...
 
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