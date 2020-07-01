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Кто компенсирует ущерб, если во время непогоды падает дерево на автомобиль или человека?
Источник материала: СТВ
Гость программы
От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама сломалась – что делать?
Александр Костюкевич, юрист:
Если поврежден велосипед при погодных катаклизмах, например, сорвавшейся крышей с остановки – как быть?
Александр Костюкевич:
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич. От сильного ветра упало дерево и нанесло травму человеку, или от ветра оконная рама...
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