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Игорь Петришенко о завершении реконструкции республиканского колледжа при Академии музыки: он получил второе дыхание

01.07.2020 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новом учебном году уже обновленной встретит воспитанников Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июля ход ремонтных работ проинспектировал вице-премьер Игорь Петришенко. Фасад здания обрел свой исторический облик, каким он был в день открытия в 1935 году. Его восстановили по архивным документам. Отремонтированы классы, теперь обучение будет проходить только в стенах колледжа (до этого из-за нехватки кабинетов ученики часть предметов изучали на базе других школ). Новые возможности открывают своя звукозаписывающая студия и малые академические залы – здесь будут проходить экзамены и мини-концерты.

Гостей соберет и большой зал на 300 посадочных мест, оснащенный современной звуко- и светотехникой. В колледже уже настраивают и новые рояли. Фонд пополнили инструменты как отечественного, так и иностранного производства.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Колледж получил второе дыхание. По поручению главы государства была организована работа, фактически ускоренная: в короткий промежуток времени проведена реконструкция исторического корпуса. Государство создает все необходимые условия, чтобы таланты наши развивались. Вы знаете, что специальная стипендия Президента установлена, совершенствование материально-технической базы. То есть мы создаем все необходимые условия, чтобы наша страна – она богата талантами – чтобы эти таланты развивались и прославляли нашу страну.

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
То, что мы имеем на сегодняшний момент – это просто шикарные условия для развития наших талантливых и способных учащихся. В нашем учебном заведении появится звукозаписывающая студия, что позволит нам создавать свои CD-диски, отправлять на международные фестивали записи, конкурсы и тому подобное. Конечно, жизнь начинает бить другим ключом.

Среди знаменитых выпускников гимназии-колледжа – Игорь Лученок, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик. Этот список, уверены педагоги, в скором времени пополнится новыми громкими именами.

Люди в материале: Игорь Петришенко, Александр Поляков

 
 
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Новости Беларуси. В новом учебном году уже обновленной встретит воспитанников Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки,...
 
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