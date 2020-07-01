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Игорь Петришенко о завершении реконструкции республиканского колледжа при Академии музыки: он получил второе дыхание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новом учебном году уже обновленной встретит воспитанников Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 июля ход ремонтных работ проинспектировал вице-премьер Игорь Петришенко. Фасад здания обрел свой исторический облик, каким он был в день открытия в 1935 году. Его восстановили по архивным документам. Отремонтированы классы, теперь обучение будет проходить только в стенах колледжа (до этого из-за нехватки кабинетов ученики часть предметов изучали на базе других школ). Новые возможности открывают своя звукозаписывающая студия и малые академические залы – здесь будут проходить экзамены и мини-концерты.
Гостей соберет и большой зал на 300 посадочных мест, оснащенный современной звуко- и светотехникой. В колледже уже настраивают и новые рояли. Фонд пополнили инструменты как отечественного, так и иностранного производства.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Среди знаменитых выпускников гимназии-колледжа – Игорь Лученок, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик. Этот список, уверены педагоги, в скором времени пополнится новыми громкими именами.
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Игорь Петришенко о завершении реконструкции республиканского колледжа при Академии музыки: он получил второе дыхание
Новости Беларуси. В новом учебном году уже обновленной встретит воспитанников Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки,...
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