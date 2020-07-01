Пять советов о здоровье, которые нужно знать для безопасного отдыха у воды

Источник материала: Tut.by

Купальный сезон на белорусских водоемах продолжается. Но он не всегда может быть безопасным для здоровья: помимо привычных солнечных ожогов, выезд на природу может закончиться дерматитами, инфекционными и воспалительными заболеваниями. Какие советы медиков нужно помнить, когда отдыхаете возле воды?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Купайтесь только в чистых водоемах

Купание в стоячей воде с густой растительностью или в «цветущих» водоемах может обернуться сразу несколькими проблемами. Из-за грязной воды на коже может появиться шистосоматидный дерматит (зуд купальщика), который развивается при поражении кожи церкариями — личинками плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Чаще всего он проявляется воспалительными высыпаниями и сильным зудом, однако при нем может повыситься температура, начаться головная боль, сухой кашель.

Также грязная вода может вызывать воспаление ушной раковины и наружного слухового прохода (отит). Это заболевание может сопровождаться припухлостью вокруг ушной раковины, болью при открывании рта, заложенностью и даже желтыми, прозрачными или гнойными выделениями из уха.

Температура воды должна быть не ниже +17…19 °С (в более холодной находиться опасно).

Пользуйтесь солнцезащитным кремом и не загорайте долго

Помните, что постоянное травмирование кожи повышает риск развития злокачественных новообразований, фотодерматозов. Чтобы не доводить себя до ожогов летом, надо обязательно пользоваться кремами с SPF защитой: на упаковке должны быть прописаны факторы защиты от лучей спектра А и B. Выбирать в жаркую пору лучше крем с SPF 30 или SPF 50, особенно людям со склонностью обгорать на солнце. Не забывайте наносить крем в области губ — они тоже страдают от избыточного излучения. И обновляйте его по мере необходимости.

Не наносите перед походом на водоем на открытые участки кожи парфюмерию и другие косметические средства, содержащие мускус, амбру, эфирные масла цитрусовых, облепиховое, сандала, розы.

Без вреда для здоровья находиться на солнце можно до 11 утра и после 17 вечера — и проводить за загаром в сумме не более 1,5−2 часа в день. Тем, у кого на теле большое количество родинок, время пребывания на солнце стоит сократить. И помните: грудным детям солнечные ванны противопоказаны.

Не загорайте на траве

При загаре не следует ложиться на траву — нужно использовать полотенце или коврик. Это поможет защититься от различных инфекций, а также ожогов, которые могут быть связаны с прикосновениями на солнце голой кожи к определенным растениям, содержащим фотосенсибилизирующие вещества. В небольшом количестве эти вещества содержатся не только в борщевике, но и в других растениях — лютике, тысячелистнике, зверобое, люпине, клевере.

После купания вытирайтесь полотенцем

После выхода на берег рекомендуется принять душ или растереть кожу жестким полотенцем — это поможет предотвратить распространение бактерий, которые есть в водоемах, и уберечься от воспалительных заболеваний. Например, циститов, которые зачастую летом возникают тогда, когда вы перемерзли в воде в ветреную погоду или были в загрязненном водоеме. Если чувствуете, что сильно продрогли, — лучше не ждите, пока купальный костюм обсохнет, а переоденьтесь в сухое чистое белье.





Не пейте газировку на солнце — и уж тем более откажитесь от алкоголя

К любым газированным напиткам на жаре нужно относиться с осторожностью: после их приема может появиться выраженное раздражение слизистой оболочки горла из-за пузырьков углекислого газа. В идеале жажду стоит утолять обычной питьевой водой комнатной температуры (можно слегка холоднее, но не ледяной). Пить слишком холодные напитки тоже не стоит — резкий перепад температуры может привести к ангине. Если пить не хочется, но очень жарко, то холодной водой лучше протереть открытые участки тела — руки, лицо, лоб — это поможет охладиться.

Но, конечно, опаснее всего в жару алкоголь . Даже слабоалкогольные напитки запускают определенные биохимические процессы, которые ведут к обезвоживанию, а это сгущение крови, повышенный риск тромбообразования, нарушение артериального давления и сердечного ритма. С пляжным отдыхом все еще опаснее: алкогольное опьянение становится причиной 65% смертей в воде в белорусских водоемах. Спасатели говорят, что в состоянии алкогольного опьянения человеку чаще хочется совершить «подвиг»: переплыть реку, когда не хватает сил, нырнуть с моста или перил. Выпившему человеку сложнее принимать быстрые решения, поэтому, например, попадая в течение, он начинает плыть против него — и теряет силы.

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