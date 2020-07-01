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Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
01.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал президент Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщает
Они касаются таких сфер жизнедеятельности, как ЖКХ, строительство, энергетика, транспорт, занятость, социальное обеспечение, образование здравоохранение, торговля и др.
Совету Министров, облисполкомам и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по многим направлениям - создание условий для развития электротранспорта, обеспечение надлежащего качества питьевой воды, создание условий для увеличения электропотребления населения, изменение порядка взимания дорожного налога. Также даны распоряжения и в сферах здравоохранения, образования, денежно-кредитной.
В распоряжении также прописано усиление контроля вопросов занятости, выплаты зарплат, цен.
Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.
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Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал президент Беларуси, сообщили в пресс-службе главы...
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