Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

Источник материала: Ежедневник

Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» подписал президент Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщает БелТА , документ содержит в себе меры по решению актуальных для населения вопросов, которые поступили при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Они касаются таких сфер жизнедеятельности, как ЖКХ, строительство, энергетика, транспорт, занятость, социальное обеспечение, образование здравоохранение, торговля и др.

Совету Министров, облисполкомам и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по многим направлениям - создание условий для развития электротранспорта, обеспечение надлежащего качества питьевой воды, создание условий для увеличения электропотребления населения, изменение порядка взимания дорожного налога. Также даны распоряжения и в сферах здравоохранения, образования, денежно-кредитной.

В распоряжении также прописано усиление контроля вопросов занятости, выплаты зарплат, цен.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.