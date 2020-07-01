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Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С просьбами белорусы обращались во время сбора подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Все вопросы были детально проанализированы и переданы Президенту.
Меры касаются самых разных сфер – ЖКХ, образования, здравоохранения, торговли. К примеру, речь идет об усилении контроля за ценовой политикой на потребительском рынке.
О принятии мер по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда. Затронуты проблемы и строительной сферы.
Рассматриваются и вопросы возведения жилья для военнослужащих (соответствующие поручения Глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область).
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Затронуты в документе и вопросы регионов. В ряде городов отремонтируют дороги, построят школы, детские сады и ФОКи. Работу с населением чиновники всех уровней проводят постоянно. С личными проблемами белорусы могут обращаться на выездных приемах граждан, по телефонам прямых линий. Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей.
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Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения
Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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