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Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

01.07.2020 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

С просьбами белорусы обращались во время сбора подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Все вопросы были детально проанализированы и переданы Президенту.  

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Меры касаются самых разных сфер – ЖКХ, образования, здравоохранения, торговли. К примеру, речь идет об усилении контроля за ценовой политикой на потребительском рынке.

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

О принятии мер по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда. Затронуты проблемы и строительной сферы.

Один из пунктов документа – повышение доступности кредитов для всех граждан при строительстве или приобретении жилья.

Рассматриваются и вопросы возведения жилья для военнослужащих (соответствующие поручения Глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область).

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Важную задачу поставил Александр Григорьевич перед членами инициативной группы номер один: в процессе сбора подписей и общения с людьми по месту жительства, по месту работы обсуждать, спрашивать и фиксировать те вопросы и проблемы, те наказы, которые есть у людей. Эти вопросы были тщательным образом проанализированы, и еще на этапе сбора подписей часть из них, их решение было передано в местные органы власти. Надо сказать, что часть вопросов сегодня уже решена. А те вопросы, которые касаются ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест мы понимаем, что это комплексные вопросы, которые где-то требуют своего законодательного решения, выделения финансирования. Оперативно были переданы на рассмотрение главе государства.

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:   
В этом распоряжении нашли отражение практически все направления. Условно их можно разделить на два серьезных блока: это те задачи, те направления, которые являются стратегическими задачами для местной власти в первую очередь, для правительства. И второе направление – это конкретные мероприятия, которые могут быть реализованы в этом, следующем году по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно Администрацией Президента совместно с Комитетом государственного контроля будет организован мониторинг, контроль реализации с ежеквартальным докладом главе государства.  

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Затронуты в документе и вопросы регионов. В ряде городов отремонтируют дороги, построят школы, детские сады и ФОКи. Работу с населением чиновники всех уровней проводят постоянно. С личными проблемами белорусы могут обращаться на выездных приемах граждан, по телефонам прямых линий. Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Орда, Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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