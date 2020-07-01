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Крупное дерево упало на движущееся авто в Петербурге. Вот что случилось с людьми внутри

01.07.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП: прямо на едущий по дороге автомобиль упало дерево. Машина получила серьезные повреждения, а внутри находились три человека. Момент падения дерева и последствия аварии попали на видео.

 
 
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