Кот спустился с пианино и собрал около 9 миллионов просмотров

Источник материала: ОНТ

Рыжий кот решил спуститься с пианино, но что-то пошло не так. Его хозяйка сняла на видео его импровизацию и выложила в TikTok.

Все произошло в американском штате Огайо. Домашний любимец решил спуститься на пол по клавишам пианино. Однако, как только кот приземлился на них, клавиши стали издавать громкие звуки, напугавшие животное. Рыжий хулиган запаниковал и сыграл необычную мелодию.

Музыкальные таланты кота оценили в TikTok. За несколько дней видео набрало около 9 миллионов просмотров.

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