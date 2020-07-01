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Кот спустился с пианино и собрал около 9 миллионов просмотров
Источник материала: ОНТ
Рыжий кот решил спуститься с пианино, но что-то пошло не так. Его хозяйка сняла на видео его импровизацию и выложила в TikTok.
Все произошло в американском штате Огайо. Домашний любимец решил спуститься на пол по клавишам пианино. Однако, как только кот приземлился на них, клавиши стали издавать громкие звуки, напугавшие животное. Рыжий хулиган запаниковал и сыграл необычную мелодию.
Музыкальные таланты кота оценили в TikTok. За несколько дней видео набрало около 9 миллионов просмотров.
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Рыжий кот решил спуститься с пианино, но что-то пошло не так. Его хозяйка сняла на видео его импровизацию и выложила в TikTok. Все произошло в американском штате Огайо....
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