Жалоба в порядке надзора (далее — жалоба) подается для пересмотра вступивших в законную силу постановлений судов, кроме постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, при несогласии с выводами суда.

Вступившее в законную силу решение может обжаловано ограниченным кругом лиц, к которым процессуальным законодательством отнесены: юридически заинтересованные в исходе дела лица, а также лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу судебным постановлением.

Жалоба может быть подана следующим должностным лицам:

— Председателю Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральному прокурору — на судебные постановления любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь;

— заместителям Председателя Верховного Суда Республики Беларусь и заместителям Генерального прокурора — на судебные постановления любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума Верховного Суда Республики Беларусь и Пленума Верховного Суда Республики Беларусь;

— председателям областных, Минского городского судов, прокурорам областей, города Минска — на решения и определения районных (городских) судов и определения судебных коллегий по гражданским делам областных, Минского городского судов по апелляционным (частным) жалобам и (или) апелляционным (частным) протестам.

Председателю Верховного Суда Республики Беларусь и его заместителям, Генеральному прокурору и его заместителям надзорная жалоба может быть подана в случае оставления ее без удовлетворения председателями областного, Минского городского судов, прокурорами областей, города Минска.

Для положительного решения вопроса о принятии надзорной жалобы к рассмотрению по существу должны быть соблюдены все установленные Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Беларусь) требования к порядку подачи надзорных жалоб.

Так, в соответствии с требованиями ст. 437 ГПК Республики Беларусь в надзорной жалобе необходимо изложить: наименование должности, фамилию, собственное имя, отчество должностного лица, которому адресуется надзорная жалоба; фамилию, собственное имя, отчество (наименование) лица, подающего надзорную жалобу, его место жительства (место пребывания) или место нахождения и процессуальное положение в деле; указание на суды, рассматривавшие дело в первой и апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений; какое конкретно судебное постановление обжалуется, а также перечень юридически заинтересованных в исходе дела лиц с указанием их места жительства (места пребывания) или места нахождения. Помимо этого, надзорная жалоба должна содержать указание на то, в какой части судебное постановление оспаривается, и четкое изложение предусмотренных законодательством оснований, по которым лицо, подающее надзорную жалобу, полагает судебное постановление подлежащим отмене либо изменению.

Если же жалоба подается лицом, не являющимся юридически заинтересованным в исходе дела, в ней должно быть указано, какие права или охраняемые законом интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением.

Следует особо отметить, что помимо указанных сведений в жалобе необходимо изложить обжаловалось ли судебное постановление в установленном апелляционном порядке (в пятнадцатидневный срок со дня вынесения решения или вручения этого решения по требования стороны с мотивировочной частью,), а в случае необжалования – уважительные тому причины. Исходя из требований ч.6 ст.436 ГПК Республики Беларусь надзорные жалобы на судебные постановления суда первой инстанции, которые не обжаловались в апелляционном порядке, принимаются к рассмотрению лишь в том случае, если причины, по которым не были поданы апелляционные жалобы, признаны уважительными должностным лицом, имеющим право принесения протеста в порядке надзора.

Жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. В случае подачи жалобы представителем к ней должны быть приложены доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Кроме того, к жалобе следует приложить заверенные судом копии (с оригинальной печатью) обжалуемых судебных постановлений.

В соответствии с требованиями п.п.1.1, 1.4 ст.284 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК Республики Беларусь) рассмотрение судами и органами прокуратуры надзорных жалоб на судебные постановления является объектом обложения государственной пошлиной.

Приложениями 13 и 17 к этому Кодексу предусмотрено, что надзорная жалоба оплачивается госпошлиной в размере 50% ставки, установленной за подачу искового заявления, предусмотрены различные ставки пошлины по различным категориям дел.

Следует помнить, что государственная пошлина исчисляется за каждое оспариваемое требование отдельно.

Согласно подпункту 1.1 п. 1 ст.287 НК Республики Беларусь при обращении за совершением юридически значимых действий государственная пошлина уплачивается до подачи заявления, жалобы, ходатайства и (или) иных документов на совершение таких действий.

Обращаю внимание, что согласно ч.ч.4,5 ст.436 ГПК Республики Беларусь надзорные жалобы подаются в течение одного года со дня вступления в законную силу судебного постановления. Надзорные жалобы, поданные по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат, за исключением жалоб ответчиков на судебные постановления, вынесенные в их отсутствие без своевременного и надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела, при условии, что дело не уничтожено в связи с истечением срока его хранения, установленного законодательством.

Начальник отдела по надзору

за соответствием закону

судебных постановлений

по гражданским делам Ольга Бобкова