В соответствии с требованиями п.1.4 ст.284 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК Республики Беларусь) рассмотрение органами прокуратуры надзорных жалоб на судебные постановления является объектом обложения государственной пошлиной.

Приложениями 13 и 17 к этому Кодексу предусмотрено, что надзорная жалоба оплачивается госпошлиной в размере 50% ставки, установленной за подачу искового заявления.

Таким образом надзорные жалобы по наиболее распространённым требованиям, связанным с реализацией права потребителей на судебную защиту, подлежат отплате государственной пошлиной в следующих размерах:

— по требованиям о расторжении договора купли-продажи — в размере 2,5 базовых величин (в настоящее время составляет 67,50 руб.),

— по требованиям материального характера (о взыскании уплаченной по договору суммы, неустойки, соразмерном уменьшении цены и другим) — 2,5% цены иска,

— по требованиям нематериального характера (о взыскании денежной компенсации морального вреда) — в размере 1,5 базовых величин (в настоящее время составляет 40,50 руб.).

Следует помнить, что государственная пошлина исчисляется за каждое оспариваемое требование отдельно.

Согласно подпункту 1.1 п. 1 ст.287 НК Республики Беларусь при обращении за совершением юридически значимых действий государственная пошлина уплачивается до подачи заявления, жалобы, ходатайства и (или) иных документов на совершение таких действий. При этом пунктом 6 названной статьи определено, что документы, подтверждающие уплату государственной пошлины, хранятся в органах, взимающих государственную пошлину, и при наличии заявлений, жалоб или других документов, по которым уплачена государственная пошлина, приобщаются к ним.

Таким образом, государственная пошлина за рассмотрение надзорной жалобы должна быть уплачена до ее подачи, а подтверждающий уплату документ подлежит представлению при обращении с такой жалобой в органы прокуратуры.

Обращаю внимание, что льготы, предусмотренные п.п.1.1.9 п.1 ст.285 НК Республики Беларусь для истцов по искам о нарушении прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, а также за подачу апелляционных и надзорных жалоб по таким делам, рассматриваемым в судах, не распространяются при подаче надзорных жалоб в органы прокуратуры. Пунктом 8 ст.285 указанного Кодекса льготы за подачу надзорных жалоб по гражданским делам о защите прав потребителей в органы прокуратуры не предусмотрены.

Начальник отдела по надзору

за соответствием закону

судебных постановлений

по гражданским делам Ольга Бобкова