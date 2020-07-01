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Регина Тодоренко призналась, что мечтает быть многодетной мамой

01.07.2020 15:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Регина Тодоренко призналась, что мечтает быть многодетной мамой

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что мечтает стать успешной многодетной мамой.

В подписи к посту Регина призналась, что раньше она была готова к путешествиям в любое время суток, но теперь все кардинально изменилось – и из дома ее не вытащить.

Также телеведущая написала, что мечтает стать успешной многодетной мамой, ведь дети – это грандиозный мотиватор, а также отметила, что теперь хочет путешествовать по миру не со съемочной группой, а со своей любимой семьей. 

Подписчики бурно отреагировали на пост, делились своим мнением о путешествиях с детьми и восхищались молодой мамой: «Мы теперь путешествуем с ребёнком. И это такое счастье, видеть, как радуется и удивляется ребёнок!», «Регина вы такая классная!», «Безумно нравится Ваша семья!», «Мы сегодня только из путешествия с детьми в 6000 км на машине».

Фото: Instagram @reginatodorenko



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Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что мечтает стать успешной многодетной мамой. В подписи к посту...
 
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