В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

Источник материала: Ежедневник

В Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Власти ввели карантин на неопределенный срок.

Сообщается, что в воскресенье 27-летний местный житель был госпитализирован в больницу после того, как съел мясо сурка. В медучрежении ему сделали тест, предварительный результат которого показал наличие бубонной чумы. Вместе с мужчиной в больницу попала и юная девушка, которая находится в критическом состоянии. Она контактировала более чем с 400 людей, сообщает webinfo.kz .

Всего в истории было 3 пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. Она убила 180-200 млн людей.

По информации ВОЗ, бубонная чума может забрать жизнь человека меньше чем за сутки, если не обратиться к врачу и не принять вовремя препараты.

Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиками являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах.