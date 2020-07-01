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Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации

01.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дочь певца Майкла Джексона — актриса и модель Пэрис Джексон — рассказала о своей сексуальной ориентации и заявила, что никогда не думала, что в конечном итоге окажется с мужчиной. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на The Independent.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PK Dragonfly (@parisjackson) 1 Янв 2020 в 8:47 PST

Выступая вместе со своим бойфрендом в первом выпуске своего нового сериала на Facebook Watch под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, 22-летняя девушка объяснила, что в прошлом она встречалась чаще с женщинами, чем с мужчинами. «Никогда не думала, что я в конечном итоге останусь с чуваком», — призналась Джексон.

«Думала, что в итоге выйду замуж за цыпочку или… Я встречалась с большим количеством женщин, чем мужчин», — продолжила она.

Джексон также сказала, что многие ее отношения скрыты от общественности. Девушка продолжила описывать свою сексуальную ориентацию: «Я говорю, что я гей, потому что я так считаю, но я не считаю себя бисексуалкой, потому что я встречалась не только с мужчинами и женщинами».

Она добавила, что ее отец «чувствовал энергию» в отношении ее сексуальности. «Я думаю, что он чувствовал энергию и дразнил бы меня так же, как дразнил моих братьев, например: „У тебя есть подруга!“, если бы я уставилась на журнал с женщинами слишком долго», — сказала Джексон, добавив, что ей очень повезло иметь принимающую семью.

 
 
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«Никогда не думала, что я в конечном итоге останусь с чуваком».
 
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