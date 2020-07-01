XIV Фестиваль военно исторических клубов Багратион . День Независимости Республики Беларусь

XIV Фестиваль «Багратион» является традиционным и одним из самых посещаемых мероприятий комплекса. Ежегодно мы стараемся расширить формат мероприятия и число участников для того, чтобы один из ключевых моментов истории нашей страны не был забыт.



4 июля в рамках фестиваля будет проведена масштабная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, которые произошли 28 июня 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции «Багратион». В ходе этой крупномасштабной наступательной операции была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий «Центр», после чего Германия была не в состоянии восполнить понесенные потери.

Как всегда, фестиваль вызывает огромный интерес среди реконструкторов ближнего и дальнего зарубежья. В мероприятии планируют принять участие реконструкторы из Беларуси, России и Украины. Общее количество участников – более 130 человек.

Под стать количеству участников, широко представлена и оригинальная техника: Су-76М, Т-34-76, Pz-III, Stug III, Sd.Kfz 222, БТР-40, Газ-67 и многое другое. Все это красочно и лаконично дополнит общую картину праздника на фестивале, произведет впечатление не только на зрителей, но и на ценителей раритетной техники и вооружения.

Также для посетителей комплекса мы подготовили развлекательную программу с множеством активностей, которые оценят не только взрослые, но и дети. Для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, метании гранаты и уникального интерактивного стрелкового тренажера с пистолета ПМ, а самые активные участники зоны ГТО будут награждены памятными подарками!



Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны Республики Беларусь представит две интерактивные зоны:

Также, в зоне «ВоенТВ» будет работать караоке – центр. Вместе с военными музыкантами каждый желающий может исполнить любую песню военных лет.

Предварительная программа мероприятия на 3 июля*:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

11.00 - 17.00 интерактивный лагерь РККА и Вермахта

11.30 - 16.30 Показ экипировки и снаряжения 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. Сборка/разборка АКМ и СВД

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

13.00-13.45 Концертная программа

14.00 Показательные выступления Белоруской Армии. Боевая подготовка - инсценировка боя с диверсантами. Соревновательные заезды экипажей боевых машин Министерства Обороны с элементами учебного боя.

17:00 Награждение и вручение дипломов

21:00 Завершение работы комплекса

Предварительная программа мероприятия на 4 июля*:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

11.00 - 17.00 интерактивный лагерь РККА и Вермахта

11.30 - 16.30 Показ экипировки и снаряжения 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. Сборка/разборка АКМ и СВД

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

13.00-13.45 Концертная программа

14:00 Военно-историческая реконструкция «Операция «Багратион»

17:00 Награждение и вручение дипломов

21:00 Завершение работы комплекса

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