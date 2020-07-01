Под Могилевом перевернулась машина: пострадали 10-летняя девочка и водитель

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом вечером 30 июня в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка и 43-летняя водитель Renault, сообщает ГАИ области. Машина врезалась в дерево, а затем опрокинулась.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

Авария произошла в 20.10 около деревни Заболотье Могилевского района. За рулем была 43-летняя могилевчанка. Она потеряла контроль над управлением машины. В итоге ее автомобиль съехал в левый кювет, вырезался в дерево, а затем опрокинулся.

Травмы получили и водитель, и 10-летняя пассажирка — девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

По ПДД, перевозка детей в возрасте от 5 до 12 лет в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.