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Под Могилевом перевернулась машина: пострадали 10-летняя девочка и водитель
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом вечером 30 июня в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка и 43-летняя водитель Renault,
Авария произошла в 20.10 около деревни Заболотье Могилевского района. За рулем была 43-летняя могилевчанка. Она потеряла контроль над управлением машины. В итоге ее автомобиль съехал в левый кювет, вырезался в дерево, а затем опрокинулся.
Травмы получили и водитель, и 10-летняя пассажирка — девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.
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Пассажирка была на заднем сидении и пристегнута ремнем безопасности.
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