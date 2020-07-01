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Виктор Лискович: в независимой Беларуси каждый человек имеет право и возможность реализовать себя

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Виктор Лискович: в независимой Беларуси каждый человек имеет право и возможность реализовать себя

В независимой Беларуси каждый человек имеет право и возможность реализовать себя, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

«За четверть века мы приобрели реальную независимость, которая выражается в том, что каждый белорус сегодня имеет право на образование, труд, достойную работу, имеет возможность реализовать себя в зависимости от своих способностей. Каждый из нас строит свои планы на жизнь, стремится и добивается определенных высот и, конечно, гордится тем, что вносит лепту в общее дело. Потому что наш труд является только составляющей того большого процесса, который происходит в обществе», — сказал Виктор Лискович.

По его словам, дальнейшее развитие страны должно базироваться на уже имеющихся наработках и достижениях. «Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Мне приходилось это пережить в 1990-е годы. Вы знаете, не хотел бы я второй раз повторить этот путь. Нужно идти уже от сегодняшней платформы и от достигнутого строить планы по дальнейшему развитию и совершенствованию», — отметил сенатор.

https://www.belta.by

 
 
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В независимой Беларуси каждый человек имеет право и возможность реализовать себя, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета...
 
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