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Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в Солигорске 21 июня.
01.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июня 2020 20:41 573
Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в Солигорске 21 июня.
21 июня 2020 на “Тропе здоровья” около Зелёного вагончика состоятся соревнования по Военно-прикладному многоборью посвящённому 75-летию Великой Победы.
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18 июня 2020 20:41 573 Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в...
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