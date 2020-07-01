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Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в Солигорске 21 июня.

01.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

18 июня 2020 20:41 573

Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в Солигорске 21 июня.

Автор: Эдуард Кидяев.

21 июня 2020 на “Тропе здоровья” около Зелёного вагончика состоятся соревнования по Военно-прикладному многоборью посвящённому 75-летию Великой Победы.

В ПРОГРАММЕ:

-cтрельба из пневматической винтовки;
-метание гранаты в цель;
-полоса препятствий.

Регистрация с 18:00-18:45. Индивидуальный раздельный старт с 19:00.

Приглашаются все желающие (мужчины и девушки) обладающие хорошей физической подготовкой от 16 лет и старше.

До встречи на старте!

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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18 июня 2020 20:41 573 Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в...
 
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