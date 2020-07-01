Соревнования по военно-прикладному многоборью пройдут в Солигорске 21 июня.

В ПРОГРАММЕ:



-cтрельба из пневматической винтовки;

-метание гранаты в цель;

-полоса препятствий.



Регистрация с 18:00-18:45. Индивидуальный раздельный старт с 19:00.



Приглашаются все желающие (мужчины и девушки) обладающие хорошей физической подготовкой от 16 лет и старше.



До встречи на старте!

