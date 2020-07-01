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Ветерану Великой Отечественной войны, писателю Анатолию Литвинчуку – 90!
01.07.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Анатолий Андриянович родился в деревне Галик Дрогичинского района. С весны 1943-го года находился в партизанском отряде имени Н.Т.Шиша. Вместе с братом Василием охранял партизанский лагерь, поддерживал связь с заставами отряда, вместе с сестрой перевозил раненых за линию фронта. За большой вклад в борьбу с фашизмом награжден медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией».
Администрация Ленинского района г. Бреста
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