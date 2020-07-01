Ветерану Великой Отечественной войны, писателю Анатолию Литвинчуку – 90!

Источник материала: Виртуальный Брест

Анатолий Андриянович родился в деревне Галик Дрогичинского района. С весны 1943-го года находился в партизанском отряде имени Н.Т.Шиша. Вместе с братом Василием охранял партизанский лагерь, поддерживал связь с заставами отряда, вместе с сестрой перевозил раненых за линию фронта. За большой вклад в борьбу с фашизмом награжден медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией».







В послевоенное время работал на руководящих постах в партийных и государственных органах, работал редактором ряда газет. Награжден множественными правительственными наградами.







Василий Андриянович Литвинчук – член Союза журналистов СССР, член Союза писателей Республики Беларусь. Автор книг: «О времени, о людях, о себе», «Там, за Днепро-Бугом». Писал о подвиге белорусских партизан в годы войны. По сей день остается пропагандистом клуба «Беларусь партизанская», вносит личный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.



Дорогой Василий Андриянович! Администрация Ленинского района г. Бреста, районный Совет ветеранов присоединяются ко всем поздравлениям с юбилеем! Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни!

Администрация Ленинского района г. Бреста