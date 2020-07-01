ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суровая кошка научила храбрости своего нерешительного котенка и позабавила соцсети

01.07.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Суровая кошка научила храбрости своего нерешительного котенка и позабавила соцсети

Забавный видеоролик о том, как кошка потеряла терпение из-за своего пугливого детеныша, распространяется в соцсетях.

На кадрах мама сначала смотрит, как котенок пытается прыгнуть в коробку, но очень боится. Малыш начинает пищать и колебаться, тут кошка теряет терпение и резко толкает его в коробку.

Детеныш благополучно приземлился и тут же успокоился.

Ролик снят в китайском Наньчане, пользователи отметили в комментариях, что кадры их позабавили, однако некоторым показалось, что кошка слишком сурово воспитывает потомство.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавный видеоролик о том, как кошка потеряла терпение из-за своего пугливого детеныша, распространяется в соцсетях. На кадрах мама сначала смотрит, как котенок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика