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Суровая кошка научила храбрости своего нерешительного котенка и позабавила соцсети
Источник материала: ОНТ
Забавный видеоролик о том, как кошка потеряла терпение из-за своего пугливого детеныша, распространяется в соцсетях.
На кадрах мама сначала смотрит, как котенок пытается прыгнуть в коробку, но очень боится. Малыш начинает пищать и колебаться, тут кошка теряет терпение и резко толкает его в коробку.
Детеныш благополучно приземлился и тут же успокоился.
Ролик снят в китайском Наньчане, пользователи отметили в комментариях, что кадры их позабавили, однако некоторым показалось, что кошка слишком сурово воспитывает потомство.
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Забавный видеоролик о том, как кошка потеряла терпение из-за своего пугливого детеныша, распространяется в соцсетях. На кадрах мама сначала смотрит, как котенок...
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