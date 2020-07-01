Суровая кошка научила храбрости своего нерешительного котенка и позабавила соцсети

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик о том, как кошка потеряла терпение из-за своего пугливого детеныша, распространяется в соцсетях.

На кадрах мама сначала смотрит, как котенок пытается прыгнуть в коробку, но очень боится. Малыш начинает пищать и колебаться, тут кошка теряет терпение и резко толкает его в коробку.

Детеныш благополучно приземлился и тут же успокоился.

Ролик снят в китайском Наньчане, пользователи отметили в комментариях, что кадры их позабавили, однако некоторым показалось, что кошка слишком сурово воспитывает потомство.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram