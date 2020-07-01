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Опять покусали комары? Рассказываем, как избавиться от зуда

01.07.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что делать, если покусали комары? Чаще всего пострадавшие от нападения этих насекомых стойко переносят зуд и ничего не делают. А иногда люди расчёсывают укус, и тогда ранка заживает намного дольше.

Однако есть несколько способов, которыми можно бороться с зудом. Особенно они полезны, если комар покусал человека перед сном, ведь контролировать себя и не чесать укус во время сна крайне сложно. Итак, что делать?

Кремы

А также эфирные масла, кефир, сметана. Достаточно смазать кремами ранку и немного подождать. Самый очевидный способ, но не всегда помогает.

Опять покусали комары? Рассказываем, как избавиться от зуда
Фото: pixabay.com 

Травы

Можно приложить к месту укуса подорожник, мяту, черёмуху, петрушку. Лучше не использовать эти растения, если они растут возле дороги, где на них могут оседать выхлопные газы. А вот на природе растения могут здорово выручить, особенно если под рукой больше ничего нет. 

Раствор

Содовый, уксусный или спиртовой. Первый готовится добавлением двух ложек соды в стакан тёплой воды. Далее обмакнуть в раствор ватку и смазать ей место укуса. Аналогично нужно поступать с уксусным раствором, его соотношение – 2 ложки уксуса на треть стакана воды. В качестве спиртового раствора лучше использовать медицинский спирт. Его разводить не нужно, следует сразу обмакнуть вату и приложить к ране.

Смена температуры

Есть два типа людей. Одни говорят, что нужно нагреть ложку и приложить её к месту укуса. Другие говорят, что к ранке следует приложить лёд.

Средства гигиены

Можно намазать место укуса хозяйственным мылом. Ещё один вариант – намазать ранку зубной пастой. По словам тех, кто пользуется этими способами, зуд проходит в течение 10 секунд.

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Что делать, если покусали комары? Чаще всего пострадавшие от нападения этих насекомых стойко переносят зуд и ничего не делают. А иногда люди расчёсывают укус, и...
 
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