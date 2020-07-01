В Бресте снова продают оборонительную казарму 1914 года, которую строил Карбышев

Источник материала: Tut.by

В Бресте выставили на продажу оборонительную казарму «Б-В» (Скрипченко), которая была построена в 1912—1914 годах. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Альтернатива» .



Фото: Роман Чмель для brestdatabase.by

Объект площадью 339,2 кв. метра находится на улице Лейтенанта Рябцева. Цена — 12 тыс. рублей.

«Живописное место, идеально подходит для организации зоны отдыха с размещением спортивно-развлекательных и туристических площадок. Рассматриваются все варианты», — сообщается в объявлении.

Оборонительная казарма «Б-В» является частью системы фортов в составе фортификационных сооружений Брестской крепости. Весь комплекс является историко-культурной ценностью первой категории, то есть имеет международное значение.



Фото: Роман Чмель для brestdatabase.by

Оборонительную казарму построил в 1912—1914 годах Кобринский инженерный отдел крепости Брест-Литовск, сообщает база данных «Наследие Брестской крепости» . Строительство осуществлялось под руководством старшего производителя работ, капитана Дмитрия Михайловича Карбышева. Название «Скрипченко» получила от фольварка Скрипченко, около которого была построена.

Оборонительная казарма «Б-В» имеет хорошую степень сохранности. Во время отступления русской армии в 1915 году казарма осталась нетронутой.

В советское время она использовалось как командный пункт воинской части, дислоцирующейся в военном городке № 94.

В 2014 году казарма была выставлена на городской аукцион фондом «Брестоблимущество» и продана частной фирме.