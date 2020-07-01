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В Бресте снова продают оборонительную казарму 1914 года, которую строил Карбышев
Источник материала: Tut.by
В Бресте выставили на продажу оборонительную казарму «Б-В» (Скрипченко), которая была построена в 1912—1914 годах. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости
Объект площадью 339,2 кв. метра находится на улице Лейтенанта Рябцева. Цена — 12 тыс. рублей.
«Живописное место, идеально подходит для организации зоны отдыха с размещением спортивно-развлекательных и туристических площадок. Рассматриваются все варианты», — сообщается в объявлении.
Оборонительная казарма «Б-В» является частью системы фортов в составе фортификационных сооружений Брестской крепости. Весь комплекс является
Оборонительную казарму построил в 1912—1914 годах Кобринский инженерный отдел крепости Брест-Литовск, сообщает база данных
Оборонительная казарма «Б-В» имеет хорошую степень сохранности. Во время отступления русской армии в 1915 году казарма осталась нетронутой.
В советское время она использовалось как командный пункт воинской части, дислоцирующейся в военном городке № 94.
В 2014 году казарма была выставлена на городской аукцион фондом «Брестоблимущество» и продана частной фирме.
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Казарма «подходит для организации зоны отдыха с размещением спортивно-развлекательных и туристических площадок», сообщается в объявлении.
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