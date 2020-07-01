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Ночной пожар в Докшицком районе - погиб хозяин одной из квартир

01.07.2020 20:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В деревне Ветера загорелся блочный дом. Сообщение поступило на горячую линию МЧС около трех часов ночи. Огонь вырвался наружу и охватил крышу двухквартирного здания. В ходе разведки спасатели обнаружили в одной из них труп ее хозяина, 50-летнего мужчины. Сообщается, что во второй половине дома никто не проживал. Пожар ликвидирован, огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и интерьер. Среди причин пожара рассматривается версия - незатушенной сигареты.
 
 
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В деревне Ветера загорелся блочный дом. Сообщение поступило на горячую линию МЧС около трех часов ночи. Огонь вырвался наружу и охватил крышу двухквартирного...
 
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