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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночной пожар в Докшицком районе - погиб хозяин одной из квартир В деревне Ветера загорелся блочный дом. Сообщение поступило на горячую линию МЧС около трех часов ночи. Огонь вырвался наружу и охватил крышу двухквартирного...

В деревне Ветера загорелся блочный дом. Сообщение поступило на горячую линию МЧС около трех часов ночи. Огонь вырвался наружу и охватил крышу двухквартирного здания. В ходе разведки спасатели обнаружили в одной из них труп ее хозяина, 50-летнего мужчины. Сообщается, что во второй половине дома никто не проживал. Пожар ликвидирован, огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и интерьер. Среди причин пожара рассматривается версия - незатушенной сигареты.