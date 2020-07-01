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Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»

01.07.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Произошло улучшение жизни тех, кто делал революцию. Всегда при любых «цветных революциях» хорошо живут те, кто их организовывает. И Яценюк прекрасно живёт в Соединённых Штатах Америки, который на Украине стоял на Майдане, кричал: «За народ! Вперёд! За свободу!»

И ещё одно изменение происходит: всегда трупы на улицах. То есть не было ещё «цветной революции», как бы не называли – мирная, роз, достоинства, кастрюль, чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили.

Нас хотят заставить друг друга ненавидеть, разделить людей. И мы должны чётко разделять организаторов, которые сидят и манипулируют людьми специально, и тех, кто имеет альтернативную политическую точку зрения. Это разные люди. А их нас хотят заставить ненавидеть. Чтоб белорусы – друг друга столкнуть – и ненавидели. 

Также в программе эксперты обсудили:

– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?

– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?

– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?

Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.



 
Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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