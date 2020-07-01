|
Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нас хотят заставить друг друга ненавидеть, разделить людей. И мы должны чётко разделять организаторов, которые сидят и манипулируют людьми специально, и тех, кто имеет альтернативную политическую точку зрения. Это разные люди. А их нас хотят заставить ненавидеть. Чтоб белорусы – друг друга столкнуть – и ненавидели.
Также в программе эксперты обсудили:
– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?
– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)