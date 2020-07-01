Видеозапись заседаний судов станет обязательной в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все под запись. В белорусских судах во время заседаний планируют использовать видео- и аудиоаппаратуру. Об этом говорится в проекте закона «Об изменении кодексов» . До этого съемки разрешали только в Верховном суде, передает телеканал «МИР 24».

«Мы вступили в решающую фазу создания очень серьезного программного продукта единой информационной системы судов общей юрисдикции. Она имеет отдельную функцию аудио- и видеофиксации. Речь идет о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который нам позволяет технический прогресс», – сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.

Это заседание стало заключительным в весенней сессии сенаторов. Председатель Совета республики Наталья Кочанова наградила лучших медицинских работников. Почетные грамоты за добросовестный труд получили 36 человек, они представили каждую область Беларуси.