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Видеозапись заседаний судов станет обязательной в Беларуси

01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все под запись. В белорусских судах во время заседаний планируют использовать видео- и аудиоаппаратуру. Об этом говорится в проекте закона «Об изменении кодексов». До этого съемки разрешали только в Верховном суде, передает телеканал «МИР 24».

«Мы вступили в решающую фазу создания очень серьезного программного продукта единой информационной системы судов общей юрисдикции. Она имеет отдельную функцию аудио- и видеофиксации. Речь идет о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который нам позволяет технический прогресс», – сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.

Это заседание стало заключительным в весенней сессии сенаторов. Председатель Совета республики Наталья Кочанова наградила лучших медицинских работников. Почетные грамоты за добросовестный труд получили 36 человек, они представили каждую область Беларуси.



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Об этом говорится в проекте закона «Об изменении кодексов». До этого съемки разрешали только в Верховном суде.
 
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