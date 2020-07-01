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Видеозапись заседаний судов станет обязательной в Беларуси
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все под запись. В белорусских судах во время заседаний планируют использовать видео- и аудиоаппаратуру. Об этом говорится в проекте закона
«Мы вступили в решающую фазу создания очень серьезного программного продукта единой информационной системы судов общей юрисдикции. Она имеет отдельную функцию аудио- и видеофиксации. Речь идет о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который нам позволяет технический прогресс», – сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.
Это заседание стало заключительным в весенней сессии сенаторов. Председатель Совета республики Наталья Кочанова наградила лучших медицинских работников. Почетные грамоты за добросовестный труд получили 36 человек, они представили каждую область Беларуси.
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Об этом говорится в проекте закона «Об изменении кодексов». До этого съемки разрешали только в Верховном суде.
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