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Мультфильм, спортивный праздник, фейерверк. Афиша Дня Независимости в Могилеве

01.07.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Много концертов, спортивный праздник, мультфильм от могилевских мультипликаторов, фейерверк — так будет праздновать Могилев День Независимости Беларуси в эту пятницу, 3 июля. Продолжит работать также галерея под открытым небом «Мастак і горад» на площадке около диагностического центра. Даем подробную программу — ее утвердил горисполком.


Фото с сайта fishki.net

Афиша Дня Независимости 3 июля в Могилеве

11.00 — митинг на мемориальном комплексе Буйничское поле

12.00, 13.00 — экспресс-экскурсия «Днепровский рубеж» на мемориальном комплексе Буйничское поле

12.00 − 18.00 — концерт симфонического оркестра и хора Могилевской городской капеллы, воспитанников школ искусств, артистов городского Центра культуры и досуга и ДК «Моготекс», городского духового оркестра на площадке около диагностического центра. У каждого — часовое выступление;

12.00 − 16.00 — спортивно-туристический праздник в парке в Подниколье;

12.00 − 18.00 — работа тематических площадок на улице Ленинской;

13.00 — премьера анимационного фильма «Жди меня» от могилевской анимационной студии «Карандаш», встреча с создателями мультфильма, квест-игра по истории Беларуси и кинематографии в кинотеатре Родина;

13.00 − 16.00 — фестиваль красок в сквере 40-летия Победы;

20.00 − 22.50 — концерт на площади Славы;

23.00 — фейерверк на площади Славы.

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Теги: Могилев
 
 
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