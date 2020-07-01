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Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
То есть всегда вот эти сценарии, они ведут к бурлению. А бурление – это возможность, правильно Вы говорите, зарабатывать деньги. Решать свои вопросы.
Также в программе эксперты обсудили:
– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?
– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.
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Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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