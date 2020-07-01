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Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку иконописи
01.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 4 июля в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея начинает работу выставка художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет души». В экспозиции представлено 28 православных и 12 католических икон.
Более 20 лет творчество художницы неразрывно связано с тематикой христианства. По благословению Филарета митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего Экзарха всея Беларуси пишет списки со всех известных в православном мире икон. В арсенале ее работ есть и католические иконы, и все известные библейские сюжеты.
Ядвигой написано более 2000 икон и картин на христианскую тематику. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за ее пределами, а также в некоторых музеях республики. Художница также работает в жанре пейзажа и натюрморта. Ею написано около 600 цветочных композиций и пейзажей.
Работы Ядвиги Сенько находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Италии, Англии, США.
Выставочной деятельностью художница занимается с 2003 года. Около 150 персональных выставок икон и картин прошли в городах Беларуси.
В 2012 году выставку иконописи смогли увидеть жители Армении. За личный вклад в развитии армяно-белорусских связей в области культуры Ядвига Сенько награждена Благодарностью и Дипломом.
Все иконы можно приобрести через салон-магазин музея.
Время работы выставки: с 8.30 до 17.00, выходной — понедельник. Тел.: 5-93-18, 5-93-19.
Входные билеты: взрослые – 0,70 руб., студенты – 0,50 руб., школьники – 0,40 руб.
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С 4 июля в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея начинает работу выставка художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет души». В...
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