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Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку иконописи

01.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 4 июля в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея начинает работу выставка художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет души». В экспозиции представлено 28 православных и 12 католических икон.

Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку иконописи

Более 20 лет творчество художницы неразрывно связано с тематикой христианства. По благословению Филарета митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего Экзарха всея Беларуси пишет списки со всех известных в православном мире икон. В арсенале ее работ есть и католические иконы, и все известные библейские сюжеты.

Ядвигой написано более 2000 икон и картин на христианскую тематику. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за ее пределами, а также в некоторых музеях республики. Художница также работает в жанре пейзажа и натюрморта. Ею написано около 600 цветочных композиций и пейзажей.

Работы Ядвиги Сенько находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Италии, Англии, США.

Выставочной деятельностью художница занимается с 2003 года. Около 150 персональных выставок икон и картин прошли в городах Беларуси.

В 2012 году выставку иконописи смогли увидеть жители Армении. За личный вклад в развитии армяно-белорусских связей в области культуры Ядвига Сенько награждена Благодарностью и Дипломом.

Все иконы можно приобрести через салон-магазин музея.

Время работы выставки: с 8.30 до 17.00, выходной — понедельник. Тел.: 5-93-18, 5-93-19.

Входные билеты: взрослые – 0,70 руб., студенты – 0,50 руб., школьники – 0,40 руб.


 
 
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  С 4 июля в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея начинает работу выставка художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет души». В...
 
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