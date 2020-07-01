|
Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте
01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Приглашаем принять участие в открытом турнире по силовым видам спорта "кубок силы городов online 2020". Белорусская федерация модельного фитнесса и культуризма проводит открытый турнир по силовым видам спорта:
ДИВИЗИОН POWER SPORT: мужчины & женщины
- жим штанги лежа, народный жим, категории возрастные от 15 лет до 60 + лет, категории весовые от
- подтягивания на турнике, отжимания на брусьях, отжимания от гирь, категории возрастные от 10 лет до 60 + лет, категории весовые от
ДИВИЗИОН POWER FIT KIDS: мальчики & девочки
- классические приседания, отжимания от пола, скручивания на пресс возрастные категории от 5 лет до 14 + лет
Судейская бригада г.Брест
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by