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Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Приглашаем принять участие в открытом турнире по силовым видам спорта "кубок силы городов online 2020". Белорусская федерация модельного фитнесса и культуризма проводит открытый турнир по силовым видам спорта:

Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

ДИВИЗИОН POWER SPORT: мужчины & женщины

- жим штанги лежа, народный жим, категории возрастные от 15 лет до 60 + лет, категории весовые от 44 кг до 140 + кг

- подтягивания на турнике, отжимания на брусьях, отжимания от гирь, категории возрастные от 10 лет до 60 + лет, категории весовые от 45 кг до 85 + кг

ДИВИЗИОН POWER FIT KIDS: мальчики & девочки

- классические приседания, отжимания от пола, скручивания на пресс возрастные категории от 5 лет до 14 + лет

Как стать участником:
- позвонить по тел. +375297432818 или подать заявку https://vk.com/kurilchik_v или
wff-belarus@mail.ru ;
- в каждом городе будет своя судейская бригада;
- присваиваются разряды и звания;
- ведется таблица рекордов;
- члены федерации БФМФК набирают балы за звания лучшего спортсмена года 2020 по силовым видам

Положение, таблица рекордов, нормативы разрядов и званий, правила выполнения движений - все в https://vk.com/docs-194075554

Судейская бригада г.Брест

Гл. судья: Шумович Андрей - мастер спорта РБ по гиревому спорту, чемпион мира в отдельных видах (рывок) Вайбер +375 297936406
Судья на линии: Юрченко Валентин - мастер спорта РБ по гиревому спорту, чемпион РБ Вайбер +37529 7979549
Судья на линии: Шульжик Олег - учитель физической культуры и здоровья ГУО «СШ д.Чернавчицы» судья БФМФК IBFF & IBFF FIT KIDS BELARUS Вайбер +375295242373

https://vk.com/ibffpowersport_belarus

Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте
Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

Турнир по силовым видам спорта "Кубок силы городов online 2020" проведут в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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   Приглашаем принять участие в открытом турнире по силовым видам спорта "кубок силы городов online 2020". Белорусская федерация модельного фитнесса и культуризма...
 
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