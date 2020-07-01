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Сотрудница аптеки в Минском районе работала мимо кассы

01.07.2020 20:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Себе на пользу, в ущерб организации. Сотрудница аптеки в Минском районе решила поработать мимо кассы. Препараты она продавала за наличные, а вот чек своим покупателям не выдавала, рассказали в УВД. Не сложно догадаться, что выручку, полученную таким способом, работница забирала себе. В данном случае речь о сумме свыше 7 тысяч рублей. По информации правоохранителей, пополнять подобным образом свой кошелек 23-летней девушке удавалось в течение года. Сообщается также, что полученную сумму она потратила на себя.
 
 
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Себе на пользу, в ущерб организации. Сотрудница аптеки в Минском районе решила поработать мимо кассы. Препараты она продавала за наличные, а вот чек своим...
 
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