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Передачу Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Причину не объяснили
Источник материала: Tut.by
Совсем недавно мы писали о том, как известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта
— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀
Реакция телеканала последовала незамедлительно.
— Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе «Наше утро» на ОНТ, и не увидел ее уже в этот понедельник — рубрика не будет выходить, как минимум, до сентября. Причин не знаю, сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми, — написала сегодня у себя в Instagram девушка.
Напомним, до этого из-за постов в соцсетях телеканал СТВ
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Как минимум до сентября.
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