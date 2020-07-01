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Передачу Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Причину не объяснили

01.07.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем недавно мы писали о том, как известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта эмоционально отреагировала в своем Instagram на задержания людей в очереди к магазину Symbal.by, которые произошли 23 июня. А сегодня она узнала, что ее передачу сняли с ОНТ.


Фото из инстаграма Мелитины Станюты

— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀
Куда подевался закон, который нас защищает!!! — написала 24 июня девушка.

Реакция телеканала последовала незамедлительно.

— Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе «Наше утро» на ОНТ, и не увидел ее уже в этот понедельник — рубрика не будет выходить, как минимум, до сентября. Причин не знаю, сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми, — написала сегодня у себя в Instagram девушка.

Напомним, до этого из-за постов в соцсетях телеканал СТВ покинул ведущий Антон Мартыненко, кроме того, из сетки ОНТ пропала программа Дмитрия Врангеля.

 
 
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